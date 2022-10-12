– Почти договорились о возвращении в "Спартак", но в последний момент не сложилось. Я всегда считал себя спартаковцем, у меня до сих пор красно-белая майка есть. Но футбольная жизнь не зацикливается на одной команде. Я готов рассматривать разные предложения, – цитирует Ледяхова "Чемпионат".
В качестве игрока Игорь Ледяхов переходил в "Спартак" в июле 1992 года из "Ротора". Провел там ровно два года и отправился "Спортинг Хихон", где играл четыре года. В качестве главного тренера работал в "Шиннике", "Роторе", "Ахмате" и "Балтике". В 2008 году работал в "Спартаке" в роли тренера и и.о. тренера, также был ассистентом главного тренера. Последний клуб, который он тренировал – "Балтика", из которой он ушел в декабре 2018 года, возглавляя команду на протяжении тринадцати матчей.
Ледяхов: я всегда считал себя спартаковцем. Почти договорились о возвращении в клуб, но в последний момент не сложилось
Бывший защитник волгоградского "Ротора" и "Спартака", а ныне тренер Игорь Ледяхов признался, что мог вернуться в московский клуб.
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