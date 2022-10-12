– Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей. Можно ли сравнить его с Дзюбой? Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться, – приводит слова Генича "СЭ".
Александр Соболев играет в "Спартаке" с лета 2020 года. В текущем сезоне за красно-белых у Соболева одиннадцать матчей в РПЛ, в течение которых он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. В Кубке России Александр принял участие во всех трех играх, забил в них дважды. Контракт Соболева со "Спартаком" действует до лета 2026 года. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. В предыдущем туре Александр дважды забил "Крыльям Советов" – с передач Пруцева и Зиньковского.
Генич: Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы
Российский футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: РПЛ