– При Абаскале команда играет в более выстроенный футбол, прослеживается тренерская мысль. "Спартак" играет современно и энергично. Но чтобы болельщики полюбили Абаскаля больше Карреры, ему надо выиграть РПЛ, – цитирует Колоскова "Sport24".
По итогам двенадцати сыгранных туров "Спартак" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков. В Кубке России красно-белые лидируют в своей группе, где помимо них играют "Факел", "Крылья Советов" и "Зенит". "Спартак" побеждал во всех трех матчах, в последнем туре группового этапа со счетом 3:0 была обыграна команда Сергея Семака. При Массимо Каррере красно-белые побеждали в чемпионате России.
Колосков: чтобы болельщики "Спартака" полюбили Абаскаля больше Карреры, ему надо выиграть РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского "Спартака" при Гильермо Абаскале.
Фото: Чемпионат.com