– Много голов и хорошая интрига, но качество невысокое. Огромный процент брака. Большое количество невынужденных ошибок, брака в простейших передачах. Всех, как и в матче ЦСКА – "Динамо", впечатлило количество моментов, – но сколько брака! Для "Ростова" большой плюс в том, что в составе соперника есть Кайо, который может сделать гол из ничего – в ворота своей команды, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
"Ростов" принимал "Краснодар" на собственном поле 9 октября 2022 года. Гости забили быстрый гол на одиннадцатой секунде матча – отличился Олусегун, преимущество удвоил Кордоба с передачи Сперцяна. После перерыва забивал только "Ростов" – забитые мячи на счету Сильянова, Полоза и Миронова. По итогам двенадцати сыгранных туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (25 очков), "Краснодар" идет пятым (21 очко). В ближайшем туре "Ростов" принимает дома "Урал", а "Краснодар" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом".
Широков – о матче "Ростов" - "Краснодар": много голов и хорошая интрига, но качество невысокое
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился впечатлениями о матче 12-го тура РПЛ "Ростов"– "Краснодар" (3:2).
Фото: ФК "Ростов"