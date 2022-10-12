"Я не сомневаюсь, что "Зенит" станет чемпионом. Какой "Спартак"? Нет-нет. Да, у нас не получилось с "Факелом", но ничего страшного. Мы все равно впереди всех. Да и в целом "Спартак" не конкурент "Зениту". Им еще рано до нас", - приводит слова Боярского "СЭ".
После 12 туров РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 30 набранных очков. В последнем туре сине-бело-голубые сыграли вничью с "Факелом" (1:1).
Вторую строчку в таблице делят "Ростов" и "Спартак", набравшие по 25 очков. При этом ростовчане находятся выше благодаря результату личной встречи (4:2).
Последняя встреча между "Спартаком" и "Зенитом" закончилась разгромной победой красно-белых в Кубке России (3:0). При этом в нынешнем сезоне команды встречались уже трижды и в первых двух случаях победу праздновали петербуржцы.
Боярский: не сомневаюсь, что "Зенит" станет чемпионом. Какой "Спартак"? Рано им до нас
Российский артист Михаил Боярский поделился ожиданиями от результатов чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"