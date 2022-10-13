"Думаю, Алип соответствует уровню РПЛ, и в случае чего на него будет спрос, если он решит покинуть "Зенит". Нуралы обладает неплохими качествами, здорово играет один в один… Зная характер Нуралы, я уверен, что он будет бороться за место в составе "Зенита", - цитирует Адиева "РБ Спорт".
Алип пополнил состав "Зенита" минувшей зимой – он перешел из "Кайрата" на правах аренды. У коллектива из Санкт-Петербурга есть время до окончания 2022 года, чтобы воспользоваться правом на выкуп 22-летнего защитника.
Футболист сыграл 2 матча за сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги. «Зенит» после 12-ти туров лидирует в чемпионате с 30-ю очками в активе.
Тренер сборной Казахстана: Алип соответствует уровню РПЛ – если он покинет "Зенит", на него будет спрос
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил игру защитника Нуралы Алипа за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"