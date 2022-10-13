"Восстановление идет согласно плану. Слава богу, у Лукаса все хорошо", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, в конце июля Фассону диагностировали повреждение крестообразных связок колена. Ожидается, что восстановление бразильца займет от семи до девяти месяцев.
Лукас Фассон стал игроком "Локомотива" в летнее трансферное окно перебравшись из "Атлетико Паранаэнсе" за сумму порядка 3-х млн евро. После трансфера Фассон успел провести два матча за "железнодорожников".
Агент Фассона: у Лукаса все хорошо. Восстановление идет согласно плану
Агент Илдемир Лопес, представляющий интересы защитника "Локомотива" Лукаса Фассона, рассказал, как проходит восстановление его клиента после повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"