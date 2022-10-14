"Российские паспорта для бразильцев "Зенита"? Я не хочу комментировать эту историю, потому что она для меня дикая. Зачем им делать паспорта? С лимитом проблем нет. Зачем им выступать за сборную России, ради чего?" - цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо рассматривают возможность получения российского гражданства с целью уменьшить затраты на налоги.
"Зенит" по итогам 12-ти туров продолжает лидировать в таблице чемпионата России, в активе коллектива из Санкт-Петербурга 30 очков.
Орещук – о паспортах для Малкома и Клаудиньо: дикая история – зачем им выступать за сборную России?
Агент Роман Орещук высказался о возможности получения российского гражданства футболистами "Зенита" Малкомом и Клаудиньо.
Фото: Global Look Press