"Болельщики обратили внимание, что я не выхожу с игроками к центру поля после матчей? В моем контракте это не прописано. Когда-то я выхожу вместе с командой на поле, когда-то — нет. Пожалуйста, не обращайте на это пристальное внимание, это не говорит о каком-то неуважении. Как вы видите, сегодня я был легко одет, не по погоде, поэтому ушел", - сказал Йоканович на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, "Динамо" сегодня одержало волевую победу над "Оренбургом" (3:2) в рамках 13-го тура РПЛ. Этот результат позволил команде Славиши Йокановича прервать четырехматчевую серию без побед и обойти соперника в турнирной таблице.
Напомним, Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед началом этого сезона, сменив на посту главного тренера Сандро Шварца, который покинул РПЛ и перебрался на работу в "Герту".
Йоканович: я не выхожу к болельщикам после матча? В моем контракте это не прописано
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович объяснил, почему не выходит с командой поблагодарить болельщиков после игр.
Фото: ФК "Динамо"