"Это был веселый матч. Заложил ли я основы стиля «Краснодара»? Думаю, да. Согласен с таким мнением. В свое время, когда мы были на сборах, то Сергей Николаевич приехал и сказал, что такая играя ему нравится. Клуб продолжает играть так и сейчас", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Напомним, "Ахмат" переиграл "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ (3:2). Победу грозненцам принесли Бернарда Бериши (с пенальти), Артема Тимофеева и Ивана Олейникова. Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Сергей Ташуев возглавляет "Ахмат" с конца сентября. Он успел провести во главе грозненцев 4 матча, в которых его команда одержала три победы и один раз уступила. С 2009 по 2010 годы Ташуев тренировал "Краснодар", когда команда еще выступала в Первой лиге.
Ташуев: заложил ли я основы стиля "Краснодара"? Думаю, да
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев после победы над "Краснодаром" поделился мнением о том, какую роль сыграл в становлении стиля команды соперника.
Фото: ФК "Краснодар"