- Прошедшая игра была матчем равных шансов: они были 50/50. Просто "Локомотив" был более удачлив в завершении, а у "Торпедо" присутствуют проблемы с реализацией моментов. Команда, в принципе, с первого тура создает достаточно моментов, но реализации нет. Конечно, торпедовцам не помешал бы Холанд, но Холанда нет, а в завершающей стадии должен кто-то быть. Но я уверен, что Андрей Талалаев во всём разберется, и команда заиграет красками. Как, например, сейчас "Ахмат" играет на багаже Талалаева, - передает слова Нигматуллина Matchtv.ru.
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Локомотив" закончился победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу на 48 минуте опорного хавбека Артема Карпукаса. Черно-белые нанесли 8 ударов по воротам соперника (3 из них в створ), красно-зеленые - 11 ударов (5 в створ). Эта победа позволила "железнодорожникам" набрать 12 очков в 13 матчах и как минимум на один день покинуть зону стыковых матчей, при этом в случае поражения они опустились бы в зону прямого вылета. "Автозаводцы" с 6 очками замыкают турнирную таблицу, отставание от находящихся на 15 месте "Химок" составляет 3 очка, от 14 строчки, дающей шанс выжить в РПЛ через стыковые матчи - 5 очков.
Нигматуллин: у "Торпедо" есть проблемы с реализацией моментов. Не помешал бы Холанд, но его нет
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал выездную победу "железнодорожников" над "Торпедо" в рамках 13 тура РПЛ.
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