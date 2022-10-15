Нигматуллин: у "Торпедо" есть проблемы с реализацией моментов. Не помешал бы Холанд, но его нет

Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
СочиНе начат
П1 2.44X 3.5П2 2.9
Нижний Новгород
16:30
ЗенитНе начат
П1 8.6X 5.2П2 1.36
ЦСКА
20:00
СпартакНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
12:00
РодинаНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.4
Велес
14:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3.7X 3.4П2 2
Волга Ул
15:00
АкронНе начат
П1 2.6X 3.1П2 2.8
Рубин
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.42X 4.8П2 6.8
Нефтехимик
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.24X 3.1П2 3.4
Волгарь
17:00
ШинникНе начат
П1 2.55X 3.05П2 2.95
Алания
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.3
Кубань
18:00
БалтикаНе начат
П1 3.45X 3.35П2 2.13

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.48
Манчестер Юнайтед
16:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 2.05X 3.7П2 3.55
Лидс
16:00
АрсеналНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.6
Астон Вилла
16:00
ЧелсиНе начат
П1 4.1X 3.45П2 1.97
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.55X 4П2 1.96

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
15:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Реал
17:15
БарселонаНе начат
П1 2.36X 3.6П2 2.95
Эспаньол
19:30
ВальядолидНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.65
Бетис
22:00
АльмерияНе начат
П1 1.62X 4.1П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
13:30
СалернитанаНе начат
П1 1.31X 6П2 9
Лацио
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.26X 3.6П2 3.15
Специя
16:00
КремонезеНе начат
П1 2.46X 3.25П2 3.05
Наполи
19:00
БолоньяНе начат
П1 1.29X 6П2 10
Верона
21:45
МиланНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.61

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.78X 4.1П2 4.3
Унион
18:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
Бавария
20:30
ФрайбургНе начат
П1 1.32X 6.2П2 8.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тулуза
14:00
АнжеНе начат
П1 1.94X 3.8П2 3.85
Ренн
16:00
ЛионНе начат
П1 2.49X 3.5П2 2.85
Осер
16:00
НиццаНе начат
П1 3.4X 3.4П2 2.2
Труа
16:00
АяччоНе начат
П1 2.29X 3.15П2 3.45
Нант
16:00
БрестНе начат
П1 2.29X 3.3П2 3.35
Монако
18:05
КлермонНе начат
П1 1.43X 5П2 7
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4
Сделать ставку

Нигматуллин: у "Торпедо" есть проблемы с реализацией моментов. Не помешал бы Холанд, но его нет

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал выездную победу "железнодорожников" над "Торпедо" в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Прошедшая игра была матчем равных шансов: они были 50/50. Просто "Локомотив" был более удачлив в завершении, а у "Торпедо" присутствуют проблемы с реализацией моментов. Команда, в принципе, с первого тура создает достаточно моментов, но реализации нет. Конечно, торпедовцам не помешал бы Холанд, но Холанда нет, а в завершающей стадии должен кто-то быть. Но я уверен, что Андрей Талалаев во всём разберется, и команда заиграет красками. Как, например, сейчас "Ахмат" играет на багаже Талалаева, - передает слова Нигматуллина Matchtv.ru.

Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Локомотив" закончился победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу на 48 минуте опорного хавбека Артема Карпукаса. Черно-белые нанесли 8 ударов по воротам соперника (3 из них в створ), красно-зеленые - 11 ударов (5 в створ). Эта победа позволила "железнодорожникам" набрать 12 очков в 13 матчах и как минимум на один день покинуть зону стыковых матчей, при этом в случае поражения они опустились бы в зону прямого вылета. "Автозаводцы" с 6 очками замыкают турнирную таблицу, отставание от находящихся на 15 месте "Химок" составляет 3 очка, от 14 строчки, дающей шанс выжить в РПЛ через стыковые матчи - 5 очков.


Торпедо Локомотив Нигматуллин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Червиченко: сейчас ЭСК будет всячески отмазывать Турбина. Круговая порука, пока кого-то не посадят, дело не сдвинется
Травмированный полузащитник "Динамо" Норманн: хорошо себя чувствую, всё нормально
Червиченко - о судействе матча "Ростов" - "Урал": судьям даны руководителями определенные команды, Турбин их исполняет 1
Карпукас: не был готов к забитому голу, даже не подготовил празднование
Йоканович - о волевой победе над "Оренбургом": пока "Динамо" нечего праздновать
Нигматуллин: у "Торпедо" есть проблемы с реализацией моментов. Не помешал бы Холанд, но его нет
Федоров: сейчас мы в первую очередь должны думать не о перспективах Худякова, а как "Локомотиву" выправить положение
"Аталанта" обыграла "Сассуоло" и вышла на первое место в Серии А
Начальник "Трабзонспора": не рассматриваем кандидатуру Дзюбы и даже не думаем о нем 2
Тихонов: "Пари НН" может отобрать у "Зенита" очки. Мы видели, как с петербуржцами играл "Факел" 7
Йоканович: Смолов и Тюкавин - важные игроки "Динамо". Не хочу говорить, что только они виноваты в слабом старте матча 1
Сычевой - о сборной: будет приятно, но пока не вызывали. Карпин еще не общался, значит время не пришло
"Динамо" одержало первую волевую победу при Йокановиче
Ташуев: заложил ли я основы стиля "Краснодара"? Думаю, да
Йоканович: я не выхожу к болельщикам после матча? В моем контракте это не прописано
Сычевой после дубля в ворота "Динамо" вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ. Впереди только Промес
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: победа над "Оренбургом" - позитивный знак. Продолжаем доверять Йокановичу
"Герта" Шварца проиграла "РБ Лейпцигу". Команда одержала 1 победу в 11 играх под руководством экс-тренера "Динамо" 1
"Динамо" прервало 4-х матчевую серию без побед
Нападающий "Оренбурга" Сычевой оформил дубль в ворота "Динамо" и передал голевой привет родителям
"Динамо" вырвало волевую победу над "Оренбургом" 8
Пономарев: Сафонов - вратарь не уровня сборной. У него дворовая манера игры 12 эксклюзив
Гол Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Торино" Миранчука
Арбитр потерял сознание во время матча БАТЭ против брестского "Динамо"
Паршивлюк забил первый гол за "Динамо", поразив ворота "Оренбурга"
И.о. тренера "Локомотива" Федоров: у каждого тренера есть мечта тренировать клуб РПЛ. Дальше все зависит от меня 2
Талалаев: не мог оставаться в стороне, "Торпедо" - мой родной клуб. Дайте шесть недель и увидите изменения 3
Худяков – о победе над "Торпедо": атмосфера в "Локомотиве" отличная, мы на пути к выздоровлению
Кавазашвили – о московском дерби: единственный плюс ЦСКА – это ненависть к "Спартаку" 22
Баринов: немецкий период в "Локомотиве" был тяжелым – требовалась встряска
Все новости
-