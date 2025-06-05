"Мне кажется, ключевыми стали весенние матчи со столичными командами в Москве, когда "Зенит" не смог обыграть в гостях "Спартак" (1:2), "Локомотив" (1:1) и "Динамо" (1:1). Победа в любой из этих встреч — и "Зенит" стал бы чемпионом. Но московские команды, было ощущение, бились с петербуржцами в этом сезоне. И в итоге именно они не дали "Зениту" стать чемпионом", - приводит слова Зырянова "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков, , которые позволили команде Сергея Семака занять второе место в итоговой турнирной таблице. Таким образом, прервалась, шестилетняя серия из чемпионств сине-бело-голубых - на сей раз чемпионом России стал футбольный клуб "Краснодар", который опередил "Зенит" на одно очко.
Зырянов: московские команды бились с петербуржцами. Они и не дали "Зениту" стать чемпионом
Бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов высказался о выступлении петербургского клуба в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"