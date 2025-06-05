"У "Зенита" и так хороший состав. Много качественных футболистов. Но, наверное, будут ещё приобретать кого-то, хотя и без больших перестроений. Не думаю, что в клубе будет сокращение бюджета и они не будут покупать футболистов. Но "Зениту", может быть, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных российских игроков. Если "Зенит" не будет никого покупать, это не означает, что уменьшился бюджет", – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
В сезоне-2024/25 петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков. Они позволили сине-бело-голубым по итогам чемпионата России занять второе место в турнирной таблице, в связи с чем команда завоевала серебряные медали. При этом "Зенит" на протяжении шести предыдущих сезонов становился чемпионом страны.
Напомним, открытие летнего трансферного окна, когда клубам разрешено подписывать новичков, в Российской Премьер-Лиге в 2025 году запланировано на 20 июня.
Канчельскис высказался о возможном сокращении бюджета "Зенита"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от работы "Зенита" во время летнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"