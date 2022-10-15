- Реагировать на перестановки приходится в любом случае - всё же ушел тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива - как раз с такими эмоциями готовились к игре с "Торпедо". Моя реакция на изменения в клубе следующая: определенный этап прошел, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм - постараться достичь результата, - передает слова Игнатьева "Чемпионат".
8 октября официальный телеграм-канал "Локомотива" объявил об увольнении главного тренера команды немца Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, 14 октября стало известно об уходе еще четверых специалистов из штаба Циннбауэра. К выездному матчу 13 тура Российской премьер-лиги против московского "Торпедо" "железнодорожников" готовил исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров. Встреча закончилась победой "Локомотива" со счетом 1:0, единственный гол на 48 минуте забил опорный полузащитник Артем Карпукас с передачи нападающего Ивана Игнатьева.
Иван Игнатьев - о реакции "Локо" на увольнение Циннбауэра: у игроков было какое-то облегчение, ушло напряжение
Нападающий "Локомотива" Иван Игнатьев рассказал о реакции футболистов команды на увольнение немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"