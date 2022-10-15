"Если "Арсенал" смог это сделать, то почему мы не можем повторить этот результат? В каждой игре абсолютно любой лиги тяжело выигрывать постоянно, не зная поражений", - цитирует Ловрена "Матч ТВ".
После 12 матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на 5 очков "Ростов" и "Спартак". Команда Сергея Семака одержала 9 побед и трижды сыграла вничью, набрав 30 очков. При этом в Кубке России "Зенит" уже успел уступить дважды - "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3).
Напомним, в сезоне 2003/04 лондонский "Арсенал" стал чемпионом Англии, проведя сезон без единого поражения в лиге.
Ловрен - о сезоне без поражений: если "Арсенал" смог, то почему "Зенит" не может повторить этот результат?
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о том, может ли его команда провести сезон без единого поражения в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"