"Сашка молодец, Сашка прибавил. По сравнению с тем, какой он был год назад, он повзрослел. И посмотрите сейчас на его отношение к игре — он стал совсем другим человеком. Я очень рад, что он изменился. Пусть ещё забивает и все рекорды побьёт", - сказал Тихонов пресс-службе "Спартака"
В нынешнем сезоне в активе Александра Соболева 15 матчей в составе "Спартака", в которых он забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Прямо сейчас форвард является лучшим ассистентом РПЛ и входит в топ-4 чемпионата по системе гол+пас. Кроме того, благодаря дублю в последнем матче с "Крыльями" Соболев стал первым с 1999 года игроком "Спартака", который забил в 6 матчах подряд. Если он отличится голом в игре с ЦСКА, то повторит рекорд 1955 года с семиматчевой голевой серией.
Тихонов: Соболев молодец, он прибавил и стал совсем другим человеком
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов высказался о прогрессе Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"