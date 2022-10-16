"Слова Салиховой про "нельзя выбить Сочи из Федотова"? Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов", - цитирует тренера "СЭ".
Ранее Салихова заявила, что сложно выбить "Сочи" из Федотова, в ответ на его высказывание в адрес главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" прошел вчера, встреча завершилась со счетом 2:2. 19 октября красно-белые встретятся с "Факелом", "армейцы" в этот же день сыграют против "Торпедо".
Фоменко: нельзя выбить Сочи из Федотова? А можно из Заремы Уфу выбить?
Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко высказался о заявлении супруги экс-владельца "Спартака" Заремы Салиховой в адрес наставника "армейцев".
Фото: Global Look Press