– Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30. В "Зените" на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого. Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит, – цитирует Медведева "ТАСС".
Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" летом 2022 года в статусе свободного агента. Он является воспитанником красно-белых. В текущем сезоне Бакаев принял участие в пятнадцати играх "Зенита", проведя на поле в сумме 448 минут. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Команда Сергея Семака идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на втором месте – "Спартак", отстающий на семь очков.
Гендиректор "Зенита" Медведев: я уверен, что Бакаев себя еще проявит
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о перспективах Зелимхана Бакаева в составе петербургской команды.
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