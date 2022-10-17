"Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. В ближайшее время решим, что делать дальше. Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию, потому что это в любом случае займет больше времени, чем осталось до окончания его дисквалификации", - цитирует агента Sport24.
Напомним, в сентябре стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Агент Бальде: скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, что их сторона вряд ли будет подавать апелляцию на отстранение игрока.
Фото: ФК "Спартак"