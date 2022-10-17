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Президент "Оренбурга" Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин оценил игру форварда команды Владимира Сычевого.
Фото: РПЛ
"Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит к нам. Что, если придет предложение? За всем стоит много обстоятельств. Будет ситуация — будем реагировать. Мы прекрасно понимаем, что Сычевой превращается в солидный актив. Вы же знаете историю футболиста. Мы видели, как за 2 года он превратился в того, кем он сейчас является", - цитирует Еремякина "СЭ".

В последнем туре "Оренбург" в гостях проиграл "Динамо" (2:3). Оба гола в составе проигравших забил Сычевой, оформивший дубль. После этого он вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.

Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.


Оренбург Сычевой
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