"Спартак" подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки. Гайич полностью концентрировался на мяче, подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил. Что мешало "Спартаку" выбить мяч в аут? Для этого хватало времени", - цитирует Федотова "СЭ".
Напомним, на 17-й минуте встречи между ЦСКА и "Спартаком" (2:2) Роман Зобнин продвигаясь с мячом на половине поля соперника неожиданно остановился и попытался остановить игру. В итоге мяч перехватил Милан Гайич, который тут же забросил на Федора Чалова, открывшего счет встречи. Сам Зобнин объяснил свои действия тем, что на газоне лежал полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль, которому возможно понадобилась помощь врача.
"Что мешало Зобнину выбить в аут?" Федотов - об обвинениях ЦСКА в несоблюдении fair play
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в ворота "Спартака" в дерби.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"