- Какое "Динамо" сильнее, прошлого сезона или нынешнего? Нельзя сравнивать команду того сезона и этого, потому что мы несколько лет были со Шварцем, лучше его понимали. Сейчас прошло не так много времени после прихода Йокановича, мы потихоньку приспосабливаемся к его требованиям. Пока рано сравнивать эти команды. Может быть, об этом можно будет поговорить после чемпионата, - передает слова Лещука Metaratings.ru.
44-летний немецкий специалист Сандро Шварц работал в должности главного тренера московского "Динамо" в период с 14 октября 2020 года по 2 июня 2022 года. Со Шварцем во главе бело-голубые в сезоне-2021/2022 выиграли бронзовые медали Российской премьер-лиги и вышли в финал Кубка России, где уступили "Спартаку" (1:2). При 54-летнем сербе Славише Йокановиче, который возглавил "Динамо" в июне 2022 года, москвичи набрали 20 очков в 13 матчах РПЛ и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Лещук - о работе в "Динамо" с Йокановичем: мы несколько лет были со Шварцем, лучше его понимали
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук ответил на вопрос о сравнении бело-голубых при главных тренерах Сандро Шварце и Славише Йокановиче.
Фото: ФК "Динамо"