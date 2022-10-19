"Можно ли догнать "Зенит" в чемпионате? Конечно, почему нет? Нам это вполне по силам. Самое важное — это команда. Мы помогаем друг другу прогрессировать. Что касается "Зенита", то нет ничего невозможного", - цитирует ямайского футболиста "Чемпионат".
Сегодня "Спартак" одержал гостевую победу над воронежским "Факелом" (2:1) в рамках группового этапа Кубка России. Николсон стал автором победного мяча в ворота хозяев.
В Российской Премьер-лиге москвичи расположились на втором месте по итогам 13-ти туров – они набрали 26 очков и отстают от лидирующего в чемпионате "Зенита" на 7 баллов.
Николсон: "Спартаку" вполне по силам догнать "Зенит" в чемпионате
Форвард "Спартака" Шамар Николсон оценил шансы красно-белых навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в действующем чемпионате России.
Фото: РПЛ