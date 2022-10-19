Федотов перед заседанием КДК показал журналистам фото, на котором он пожимает руку Абаскалю после дерби со "Спартаком"

Федотов прибыл на заседание комитета и показал журналистам скрин с трансляции, где они с Абаскалем жмут друг другу руки после игры.
"Извинились после матча друг перед другом? Я думаю, это (фото, где Федотов и Абаскаль жмут друг другу руки) обо всем говорит. Никаких противоречий нет и не было", - сказал Федотов журналистам.
Фото: Чемпионат
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" закончилась результативной ничьей (2:2). На гол Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева, после чего тот же Чалов принес хозяевам ничью, оформив дубль.