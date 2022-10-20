"Я честно скажу, что ни разу не видел, чтобы играли 17 или 18 минут добавленного времени! Арбитр судил так, что было видно больше его. Чем судья хорош? Как мне кажется, тем, что его не видно на поле. А Сиденкова видно — через каждую секунду свисток. Играть не даёт… Как в одну сторону, так и в другую", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Урал" оказался сильнее "Сочи" в гостях – матч четвертого тура группового раунда Кубка России завершился победой екатеринбуржцев со счетом 3:2. Дубль на свой счет записал полузащитник "шмелей" Юрий Газинский.
Г. Иванов – о судействе матча Кубка с "Сочи": играть не дают как в одну сторону, так и в другую
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о судействе Ивана Сиденкова в кубковой встрече между "шмелями" и "Сочи".
Фото: ФК "Урал"