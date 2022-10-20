"Каштанова удалили несправедливо, он не участвовал в конфликте… Мы будем это обжаловать в КДК, если такое возможно… Алексей получил вторую желтую на 17-ой минуте добавленного времени, я такое первый раз в своей жизни вижу", - цитирует функционера Metaratings.
"Урал" оказался сильнее "Сочи" в гостях – 3:2. "Шмели" по итогам четвертого тура групповой стадии Кубка страны остались на втором месте, в их активе 9 баллов.
Каштанов в концовке встречи с южанами получил вторую желтую карточку и теперь пропустит следующий кубковый матч, в котором уральцы примут на своем поле ЦСКА.
Г. Иванов: будем обжаловать удаление Каштанова в КДК – он не участвовал в конфликте
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об удалении форварда Алексея Каштанова в матче Кубка России против "Сочи" (3:2).
Фото: ФК "Урал"