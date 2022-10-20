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Г. Иванов: будем обжаловать удаление Каштанова в КДК – он не участвовал в конфликте

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об удалении форварда Алексея Каштанова в матче Кубка России против "Сочи" (3:2).
Фото: ФК "Урал"
"Каштанова удалили несправедливо, он не участвовал в конфликте… Мы будем это обжаловать в КДК, если такое возможно… Алексей получил вторую желтую на 17-ой минуте добавленного времени, я такое первый раз в своей жизни вижу", - цитирует функционера Metaratings.

"Урал" оказался сильнее "Сочи" в гостях – 3:2. "Шмели" по итогам четвертого тура групповой стадии Кубка страны остались на втором месте, в их активе 9 баллов.

Каштанов в концовке встречи с южанами получил вторую желтую карточку и теперь пропустит следующий кубковый матч, в котором уральцы примут на своем поле ЦСКА.


Иванов Г Каштанов Кубок России Урал Сочи
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