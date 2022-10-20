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Талалаев: мы реалисты, понимаем, что у "Торпедо" есть шанс вылететь в Первую лигу. Если что, готовы работать и там

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев ответил, останется ли он в московском клубе в случае вылета "автозаводцев" в Первую лигу.
Фото: ФК "Торпедо"
– Мы реалисты, поэтому понимаем – шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ – значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там. Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон, – цитирует Талалаева "Sport24".

Андрей Талалаев возглавил "Торпедо" 13 октября 2022 года. Предыдущим его клубом был грозненский "Ахмат", из которого он был уволен 11 сентября 2022 года. При Талалаеве "Торпедо" сыграли два матча. В первом уступили дома в РПЛ московскому "Локомотиву" со счетом 0:1, во втором обыграли в гостях ЦСКА со счетом 1:0. Эта встреча проходила в рамках группового этапа Кубка России. Следующий матч "Торпедо" проведет в ближайшие выходные – в гостях против "Ахмата". По итогам тринадцати сыгранных туров "автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея шесть очков.


Талалаев Торпедо
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