"Отлично, что у команды две победы подряд. Мы прошли сложный этап, когда мы проигрывали и играли не так, как хотели. Думаю, матч с "Ростовом" показал, что мы справились с этим периодом", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Подопечные Славиши Йокановича потерпели одно поражение в последних пяти матчах – в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги уступили "Ахмату" со счетом 1:2. Дважды "Динамо" сыграло вничью (2:2 с "Оренбургом", 1:1 с ЦСКА) и одержало две победы: над "Оренбургом" (3:2) и "Ростовом" (3:1).
Сазонов: матч с "Ростовом" показал, что "Динамо" справилось со сложным этапом
Защитник "Динамо" Саба Сазонов поделился впечатлениями от последних результатов бело-голубых в действующем сезоне.
Фото: РПЛ