Колыванов: возможно, "Спартак" вышел бы из группы ЛЧ в этом сезоне

Экс-тренер "Уфы" Игорь Колыванов поделился мнением о том, как российские клубы сыграли бы в еврокубках в этом сезоне.

Фото: ФК "Спартак"





Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим российские клубы не принимают участие в розыгрыше еврокубков этого сезона. В последний раз "Спартак" вышел из группы Лиги Европы, но из-за отстранения не смог сыграть в плей-офф. В этом сезоне красно-белые тоже должны были принимать участие в Лиге Европы после победы в Кубке России. "Наши в еврокубках? Непростая тема. Сложно что?то сказать. Последние 3–4 года " Зенит " не выходил из группы. Не факт, что в этом году они прорвались бы вперед. Вот " Спартак " в этом году достаточно уверенно играет. Возможно, он бы прошел дальше и вышел из группы", - цитирует Колыванова Sport24 Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим российские клубы не принимают участие в розыгрыше еврокубков этого сезона. В последний раз "Спартак" вышел из группы Лиги Европы, но из-за отстранения не смог сыграть в плей-офф. В этом сезоне красно-белые тоже должны были принимать участие в Лиге Европы после победы в Кубке России.