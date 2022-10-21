- Были ли какие-то жесткие разговоры внутри команды после неудачной серии? Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошел. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться… Это было в присутствии тренерского штаба? Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили, - передают слова Лещука "Известия".
Московское "Динамо" после 13 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 8 октября бело-голубые победили на своем поле "Ростов" (3:1) в матче 4 тура Кубка России, 15 октября одержали волевую победу над "Оренбургом" (3:2) в 13 туре РПЛ. До этого "Динамо" не могло победить в 4 матчах подряд во всех турнирах (=2-2) и в 4 последних встречах чемпионата (=1-3). 22 октября в рамках 14 тура РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с "Локомотивом".
Лещук: на этой неделе в "Динамо" был жесткий разговор в присутствии тренерского штаба
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал о реакции команды на серию неудачных результатов.
Фото: ФК "Динамо"