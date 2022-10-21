"Я думаю, Квинси сыграл немалую роль, плюс в коллективе царила хорошая атмосфера. Промес сделал немаленькую работу и сумел сохранить легионеров в команде", - приводит слова Оганесяна "Metaratings".
Напомним, ранее уже появлялась информация, что Квинси Промес лично участвовал в переговорах со всеми иностранцами, которые выступают в "Спартаке", чтобы убедить их остаться в клубе.
Промес вернулся в "Спартак" в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне голландец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач. Прямо сейчас он является лидером чемпионата как по голам, так и по ассистам.
Оганесян: думаю, Промес сыграл немалую роль и сумел сохранить легионеров в "Спартаке"
Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян, арендованный из "Спартака", рассказал о роли Квинси Промеса в том, что "Спартак" сохранил многих легионеров.
Фото: ФК "Спартак"