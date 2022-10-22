Напомним, ранее агент Деннис Лахтер, ранее представлявший интересы Аршавина, заявил, что его бывший клиент проехал на стадион "Арсенала" в багажнике, поскольку трансфер был под угрозой срыва, если он нем узнала бы пресса.
"Правда ли, что меня провезли на стадион "Арсенала" в багажнике? Не совсем так. Меня привезли не в багажнике, а на заднем сиденье купе. Не хотели, чтобы вообще кто-то видел, что я приехал на стадион. И это можно понять: в Англии такое могло бы разнестись вмиг. Зная, как там работает пресса. Так что простой шаг, но обоснованный", - цитирует Аршавина Sport24.
Аршавин переходил из "Зенита" в "Арсенал" в 2009 году. В итоге россиянин провел в составе английского клуба 145 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач. После ухода из "Арсенала" он вернулся в Россию, где выступал за "Зенит" и "Кубань". Последним клубом полузащитника стал казахстанский "Кайрат". Он объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году.
Аршавин: правда ли, что меня провезли на стадион "Арсенала" в багажнике? Не совсем так
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи о том, что перед трансфером в "Арсенал" его привезли на стадион лондонцев в багажнике.
Фото: ФК "Зенит"