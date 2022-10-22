"Конечно, это подозрительно. Если бы игра была не в Грозном и с "Ахматом", то Талалаев бы не заболел", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее в московском клубе заявили, что Талалаев пропустит встречу 14-го тура Российской Премьер-лиги – завтра "автозаводцы" на выезде сыграют против "Ахмата". Ранее в СМИ появилась информация, что специалист не полетит в Грозный из-за недопонимания с руководством "Ахмата".
"Торпедо" встретится с грозненцами завтра, матч начнется в 19:00 мск.
Мостовой: если бы игра проходила не с "Ахматом" в Грозном, Талалаев бы не заболел
Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не полетел с командой на выездной матч с "Ахматом".
Фото: ТАСС