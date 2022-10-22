"Общался ли с руководством "Локомотива"? Мы вместе сидели. Переживают они, конечно. В "Локомотиве" всё будет нормально, а в "Динамо" — лучше", - цитирует Степашина "Чемпионат".
Напомним, "Динамо" сегодня на "РЖД Арене" переиграло "Локомотив" (3:1). Бело-голубые пропустили уже на первых минутах встречи, отличился Франсуа Камано. Но после этого команда Славиши Йокановича забила трижды и одержала победу. По голу в составе "Динамо" забили Федор Смолов (пен.), Арсен Захарян и Даниил Фомин (пен.).
Благодаря этому результату "Динамо" поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи на своем поле сыграют с "Химками". Встреча пройдет в субботу, 29 октября.
Степашин: в "Локомотиве" все будет нормально, а в "Динамо" - лучше
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал ситуацию в "Локомотиве".
Фото: РИА Новости