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Нагорных: я буду встречаться с Семиным, но это не связано с работой главным тренером "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что планирует встретиться с Юрием Семиным.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее "Локомотив" сегодня уступил на своем поле "Динамо" (1:3) в матче 14-го тура РПЛ.

"Я очень уважаю Семина, но на сегодняшний день нет переговоров с ним о том, что он подключится к работе клуба. Буду встречаться с Юрием Павловичем, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером", - цитирует Нагорных Sport24.

Напомним, "Локомотив" объявил об уходе Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12-м туре РПЛ. После этого исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" стал экс-тренер "Казанки" Андрей Федоров. В его тренерский штаб вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, которые были переведены во молодежную команду "железнодорожников".

Фаворитом на пост нового главного тренера "Локомотива" является Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Пари НН".




Локомотив Нагорных Семин
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