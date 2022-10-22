Ранее "Локомотив" сегодня уступил на своем поле "Динамо" (1:3) в матче 14-го тура РПЛ.
"Я очень уважаю Семина, но на сегодняшний день нет переговоров с ним о том, что он подключится к работе клуба. Буду встречаться с Юрием Павловичем, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером", - цитирует Нагорных Sport24.
Напомним, "Локомотив" объявил об уходе Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12-м туре РПЛ. После этого исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" стал экс-тренер "Казанки" Андрей Федоров. В его тренерский штаб вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, которые были переведены во молодежную команду "железнодорожников".
Фаворитом на пост нового главного тренера "Локомотива" является Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Пари НН".
Нагорных: я буду встречаться с Семиным, но это не связано с работой главным тренером "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что планирует встретиться с Юрием Семиным.
Фото: ФК "Локомотив"