"Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол, но по формату он таковым не будет. Встреча будет проходить в формате брифинга: вопрос – ответ. На нём все смогут задать свои и получить ответы. Думаю, что мероприятие состоится уже на следующей неделе", - цитирует депутата "РБ Спорт".
Начиная с нынешнего сезона оформление Fan ID стало обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги. Соответствующий закон вступил в силу минувшим летом. В ответ объединения активных фанатов ряда клубов приняли решение бойкотировать матчи национального первенства. Среди них – болельщики "Локомотива", ЦСКА, "Оренбурга", "Крыльев Советов", "Спартака" и др.
Депутат Свищёв: круглый стол по вопросу Fan ID состоится на следующей неделе
Председатель комитета Госдумы РФ по культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем круглом столе по вопросу карты болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости