Ранее футболист в грубой форме отметил, что некоторым игрокам красно-зеленых все равно на неудачи "Локо" в первой части нынешнего сезона.
"В матче с "Динамо" мы видели, что команда боролась. Да, есть различные мнения — внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке. Баринов — очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение", - цитирует функционера "Чемпионат".
Вчера "Локомотив" под руководством Андрея Федорова сыграл с "Динамо" в 14-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1, "железнодорожники" опустились на 14-е место в турнирной таблице.
Нагорных – об обвинениях одноклубников Бариновым: лучше это делать в раздевалке
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на слова полузащитника клуба Дмитрия Баринова.
Фото: ТАСС