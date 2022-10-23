"Будь у игроков "Спартака" меньше травм, мы бы шли вровень с "Зенитом", но сейчас он уже чемпион? Мы не хотим быть вторыми, третьими. "Спартак" хочет побеждать всегда. Мы не можем сказать: "Окей, "Зенит" уже выиграл чемпионат", — цитирует футболиста "Чемпионат".
"Спартак" идет на втором месте в таблице Российской Премьер-лиги по итогам 14-ти туров. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 29 очков и отстают от лидирующего в чемпионате "Зенита" на 4 балла. Сине-бело-голубые сегодня в Санкт-Петербурге сыграют с "Сочи", стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
Николсон: мы не хотим быть вторыми, третьими. Не можем сказать – окей, "Зенит" уже выиграл чемпионат
Форвард "Спартака" Шамар Николсон поделился мыслями о конкуренции с "Зенитом" в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"