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Григорьянц перечислил все эпизоды состоявшихся матчей 14 тура РПЛ, которые будет рассматривать КДК РФС

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 14 тура чемпионата России вынесены на рассмотрение комитета.
Фото: РФС
- По матчу "Факел" - "Ростов" рассмотрим следующие эпизоды: болельщики "Факела" бросили бутылку на футбольное поле без попадания в кого-либо, также болельщики "Факела" скандировали ненормативную лексику. В матче "Локомотив" - "Динамо" тренер Федоров и тренер Йоканович выходили за пределы техзоны, плюс болельщики "Динамо" скандировали ненормативную лексику. По матчу "Спартак" - "Химки": скандирование ненормативной лексики болельщиками "Спартака". В матче "Ахмат" - "Торпедо" тренеры "Ахмата" Ташуев и Молчанов вышли за пределы техзоны. Рассмотрим еще удаления Дмитриева и Каккоева. Футболисты вызваны на заседание. Мы получили заявление от "Факела" с просьбой об отмене красной карточки полузащитнику Дмитриеву, - передает слова Григорьянца Sport24.

В 14 туре Российской премьер-лиги к настоящему моменту состоялись 6 матчей: "Пари НН" - "Краснодар" (0:2), "Факел" - "Ростов" (1:1), "Локомотив" - "Динамо" (1:3), "Оренбург" - ЦСКА (2:2), "Спартак" - "Химки" (5:0) и "Ахмат" - "Торпедо" (1:0). В этих встречах были удалены с поля три футболиста: опорный полузащитник Мамаду Майга и центральный защитник Никита Каккоев из "Нижнего Новгорода" и опорный полузащитник Олег Дмитриев из "Факела". На 50 минуте матча "Факел" - "Ростов" (1:1) после гола гостей в праздновавших забитый мяч футболистов с трибун Центрального стадиона профсоюзов была брошена пластиковая бутылка, которая не попала ни в кого из игроков. По итогам прошлого 13 тура Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на один матч чемпионата главных тренеров ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Ранее глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК будет рассмотрен эпизод из матча "Оренбург" - ЦСКА (2:2) - во втором тайме защитник "армейцев" Милан Гайич некоторое время играл в футболке своего одноклубника нападающего Адольфо Гайча.

Григорьянц: КДК РФС рассмотрит эпизод с игрой Гайича в футболке Гайча в матче ЦСКА – "Оренбург"


КДК РФС Факел Ростов Локомотив Динамо Спартак Ахмат Торпедо Нижний Новгород Федоров Йоканович Ташуев Дмитриев Каккоев Григорьянц
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