- Сейчас я чувствую себя лучше, всё хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этом году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня, - передает слова Мартинса "СЭ".
25-летний опорный полузащитник московского "Спартака" и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра в текущем сезоне провел 8 матчей Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 1 забитый гол и 2 результативных передачи. На 64 минуте домашнего матча 8 тура РПЛ против "Зенита" (1:2) 4 сентября хавбек был заменен из-за повреждения приводящей мышцы, после чего больше не выходил на поле.
Травмированный хавбек "Спартака" Мартинс: надеюсь, что смогу еще сыграть в этом году
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартин Перейра рассказал о своем состоянии после полученной травмы.
Фото: РПЛ