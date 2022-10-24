"Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят", - цитирует Корниленко "Metaratings".
"Крылья Советов" в гостях уступили "Уралу" в матче 14-го тура РПЛ (1:2). На 24-й минуте встречи арбитр встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку Гленну Бейлу за игру рукой в своей штрафной. В итоге самарцы остались в меньшинстве и пропустили с одиннадцатиметрового, который реализовал Каштанов. Позже за "Урал" отличился Газинский, а "Крылья" смогли ответить только голом Глушенкова в концовке.
Корниленко: однозначно будем оспаривать красную карточку Бейла. Рассчитываем, что его удаление отменят
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, что клуб недоволен удалением Гленна Бейла в матче с "Уралом" (1:2).
Фото: ПФК "Крылья Советов"