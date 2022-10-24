"Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время", - цитирует Маслова Sport24.
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали РПЛ в сезоне 2020/21. После этого Тедеско покинул клуб и в прошлом сезоне клуб тренировали Руй Витория и Паоло Ваноли. Перед началом этого сезона команду принял Гильермо Абаскаль, с которым "Спартак" идет на второй строчке после 14 туров. Отставание от "Зенита" составляет 4 очка, но петербуржцы в эти минуты проводят свой матч 14-го тура.
Маслов: сравнивать Абаскаля и Тедеско еще рано. Но я кайфую, когда мы играем в атаку
Защитник "Спартака" Павел Маслов считает, что еще рано сравнивать работу Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско в клубе.
Фото: ФК "Спартак"