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Президент "Урала" Иванов: над травмированными будут колдовать врачи. Не знаю, удастся ли вернуться Влуту до перерыва

Президент "Урала" Григорий Иванов дал комментарий по состоянию травмированных игроков своей команды.
Фото: ФК "Урал"
- Что касается травмированных игроков, сегодня им дали выходной. В среду они соберутся, и врачи будут над ними колдовать. Не знаю, удастся ли увидеть Влута до перерыва. Может быть, к последним играм первой половины чемпионата он успеет вернуться. У нас приехал Андрей Егорычев, он вернулся после операции и начнет в общей группе. Слава Подберезкин опять выбыл,- цитирует Иванова Metaratings.ru.

Полузащитники "Урала" Вячеслав Подберезкин и Эрик Бикфалви получили повреждения в матче 10 тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (1:2), который состоялся 17 сентября. Встреча 14 тура РПЛ с "Крыльями Советов" стала первой для этих игроков после возвращения в состав - они одновременно вышли на замену на 68 минуте игры. При этом Подберезкин по ходу матча вновь получил повреждение, из-за которого был заменен на 85 минуте. Нападающий Рай Влут получил травму в матче 4 тура группового этапа Кубка России против "Сочи" (3:2). "Урал" с 16 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.


Урал Влут Егорычев Подберезкин Иванов Г
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