- Дерби есть дерби. Многие болельщики в Москве ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть "Спартак" даже очень реально, - передает слова Самсонова Matchtv.ru.
В 15 туре Российской премьер-лиги московское "Торпедо" встретится на выезде со столичным "Спартаком". По итогам 14 туров "автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Красно-белые с 29 очками находятся на втором месте. В пяти последних матчах РПЛ "Спартак" набрал 13 очков, "Торпедо" - 5 очков.
Капитан "Торпедо" Самсонов: обыграть "Спартак" очень даже реально, дерби есть дерби
Защитник московского "Торпедо" Артем Самсонов дал комментарий по предстоящему выездному матчу 15 тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Торпедо"