Итальянская "Салернитана" летом 2022 года пыталась приобрести 23-летнего центрального защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, но получила от красно-синих отказ, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "армейцев" не захотело договариваться о потенциальном трансфере, считая Дивеева слишком важным игроком для команды.
В текущем сезоне на счету Дивеева 12 матчей за ЦСКА во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас. С момента перехода из "Уфы" в феврале 2019 года защитник провел в составе красно-синих 118 матчей (10 голов, 4 ассиста).
Источник: Sport24
Sport24: ЦСКА отклонил запрос "Салернитаны" на покупку Дивеева в летнее трансферное окно
По данным СМИ, руководство ЦСКА летом 2022 года отказалось от переговоров с итальянской "Салернитаной" о возможном трансфере защитника Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Ростов"