– Сумасшедшего рывка как в игре, так и в наборе очков у "Пари НН" я не вижу. Да, команда пытается перестраиваться, может отыгрываться со счета 0:2. Говорить о том, что этот специалист сможет вытащить "Локомотив", рано – хочется услышать, почему это случится. Самостоятельной работы минимум: в Грозном несколько месяцев, неудачный финальный этап Евро с молодежкой. В "Локо" нужен человек, который обладает авторитетом – для игроков "Локомотива" авторитета Галактионова мало. Дай бог, чтобы все получилось, но это назначение – большой риск, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
После четырнадцати сыгранных туров "Пари НН" занимает двенадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь рядом с зоной стыковых матчей, опережая воронежский "Факел" всего на одно очко. В предыдущем туре РПЛ нижегородский клуб уступил дома "Краснодару" со счетом 0:2, обыграв их же до этого в Кубке России (1:0). До этого "Пари НН" не выигрывала на протяжении шести встреч. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде с "Крыльями Советов". Михаил Галактионов начал тренировать "Пари НН" летом 2022 года. Параллельно он является главным тренером молодежной сборной России по футболу. Контракт Михаила с "Пари НН" действует до лета 2024 года. В последние недели в СМИ часто появляется информация о том, что "Локомотив" интересуется Галактионовым и хочет видеть его новым главным тренером "железнодорожников".
Широков: хочется услышать, почему Галактионов сможет вытащить "Локомотив". Это назначение – большой риск
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о вероятном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: РФС