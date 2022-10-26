– Играл против "Торпедо" только со "Спартаком-2". Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки "Торпедо" со стороны "Спартака" точно не будет, – приводит слова Маслова "Sport24".
"Спартак" примет на своем поле "Торпедо" 30 октября, в воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. Красно-белые по итогам четырнадцати сыгранных туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а "автозаводцы" идут на последнем месте, занимая шестнадцатую строчку. В текущем сезоне "Торпедо" успело дважды обыграть ЦСКА – в рамках РПЛ и в групповом этапе Кубка России. В обоих случаях "автозаводцы" одержали победы со счетом 1:0.
Маслов: недооценки "Торпедо" со стороны "Спартака" точно не будет
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов поделился ожиданиями от матча 15-ого тура РПЛ с "Торпедо".
Фото: Sport24