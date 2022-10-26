"У нападающих часто бывает: прорывает на голы, и они держатся за это. Для меня он вообще идеальный нападающий. Есть скорость, мощь, высокий, хорошо наверху борется, мяч в зоне оставляет. Я бы его сравнил с тем же Колей Комличенко, с Соболевым. Возможно, с Кордобой", - цитирует футболиста Sport24.
Сычевой выступает за "Оренбург" на протяжении последних двух сезонов. В действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги 26-летний нападающий успел забить 11 мячей и отдать одну голевую передачу, сыграв в 12-ти матчах. В списке лучших бомбардиров текущего чемпионата футболист делит первое место с форвардом "Спартака" Квинси Промесом и полузащитником "Зенита" Малкомом.
Павловец: для меня Сычевой – идеальный нападающий. Его можно сравнить с Соболевым, Кордобой
Защитник "Оренбурга" Александр Павловец оценил игру форварда Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"