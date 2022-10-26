"Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать. Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не "Ахмата", а непонятно какой команды", — цитирует Олейникова "Чемпионат".
"Ахмат" по итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги вышел на 6-е место в турнирной таблицы – подопечные Сергея Ташуева имеют в активе 23 очка и отстают от "Краснодара", занимающего пятую строчку, на 1 балл.
Коллектив из Грозного потерпел одно поражение в последних пяти матчах национального чемпионата – оказался слабее "Оренбурга" в гостях и переиграл "Урал", "Динамо", "Краснодар", а также "Торпедо".
Олейников – о руководстве "Ахмата" в раздевалке команды: с тебя всегда спросят
Полузащитник "Ахмата" Иван Олейников высказался, что говорит руководство клуба игрокам в случае неудачно складывающегося матча.
Фото: ФК "Ахмат"