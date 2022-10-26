Специалист заявил, что он и Йозеф Циннбауэр могли привести «Локо» к высоким результатам, если бы клуб их не уволил. Также Сенников поделился ожиданиями от дерби «Локомотива» с ЦСКА в 15 туре РПЛ.
- Слова Давидса? Конечно, если он работал в клубе, что он может сказать? Но мне кажется, все футбольные люди видели, что от игры к игре «Локомотив» не прогрессирует. И не очень понятно, когда будет прорыв, - отметил Сенников. - Надо сказать, что в матчах с командами топ-уровня или даже просто организованными командами «Локомотив» явно слабее выглядел. Я просто не понимаю, когда должен был бы произойти этот прорыв. После зимней паузы что ли?
- Вы верите, что штаб Циннбауэра мог что-то изменить в лучшую сторону?
- Уже как-то тяжело верилось. И сейчас результата нет. Это же в принципе второй год получается у тренерского штаба из Германии. Да, был Рангник, Гисдоль и так далее. Но все равно они все в одной системе. Когда пришли, держались вроде на плаву. Потом весной вроде держались, но все равно много пропускали, все-таки в итоге заняв шестое место. А начался новый чемпионат, и все стало очень провально. Получается, что все хуже и хуже. О чем это говорит? Не может быть все хуже и хуже, а потом вдруг неожиданно всех обыграли. Не было каких-то даже всплесков. Победы над «Химками» и «Оренбургом»? Они и должны быть.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Сенников - о словах Давидса: в матчах с просто организованными командами «Локо» выглядел явно слабее
Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью Rusfootball.info прокомментировал слова бывшего тренера красно-зеленых Фадлу Давидса.
Фото: ФК "Локомотив"